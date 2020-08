Continuano i casi di Coronavirus anche a Civitavecchia, dove sono stati trovati tre positivi su due navi da Crociera. I tre sarebbero addetti della Costa.

Non si arrestano i casi d positività da coronavirus. Nella notte, infatti, è spuntata la notizia di tre casi di positività a Civitavecchia su due navi da crociera della Costa. Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, tre addetti delle navi da crociera Costa Deliziosa e Costa Favolosa, sono risultati positivi al Coronavirus.

Subito dopo la certezza della positività dei tre dipendenti, le navi hanno approdato al porto di Civitavecchia. Fortunatamente a bordo non c’era nessun cliente, ma solamente un centinaio di persone facenti parte dei rispettivi equipaggi. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio i tre casi che sono esplosi a Civitavecchia, sulle due navi da crociera della Costa.

Civitavecchia, tre positivi su nave da crociera Costa: il caso

L’allerta era partita già in serata su una delle due navi Costa. Infatti stando ad alcune indiscrezioni, i primi due contagiati erano due dipendenti di origine filippina. Uno di loro era già dipendente da tempo sulla Favolosa, l’altro invece assunto da poco e già in isolamento preventivo sulla Deliziosa.

Dopo l’attracco a Civitavecchia, è stato la stessa nave da crociera a puntualizzare sul dato dei positivi che era salito a tre. Il comunicato di Costa Crociere afferma: “Grazie alla costante applicazione dei protocolli sanitari per l’imbarco e l’impiego a bordo dei suoi membri dell’equipaggio“.

La stessa compagnia ha successivamente affermato che al momento i tre dipendenti sono in isolamento, ma godono di un ottimo stato di salute. Infine la Costa Crociere ha concluso affermando che le navi sono in costante contatto con le autorità sanitarie competenti, e che segue attentamente quanto accaduto sulla propria nave. Solamente nei giorni successivi, Costa dichiarerà come comportarsi con i tre dipendenti contagiati.

L.P.

