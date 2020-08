Calciomercato Juventus, Chiesa potrebbe tornare incredibilmente in pole per il calciomercato estivo dato che il giovane italiano continua ad essere nel radar dei bianconeri.

La Juventus vince soprattutto perché ha enorme disponibilità economica e riesce sempre a convincere i giocatori più importanti a firmare. Uno di questi è senza dubbio Federico Chiesa, attaccante ed esterno della Fiorentina che da anni è un obiettivo della dirigenza bianconera, che l’anno scorso ha provato a prenderlo senza riuscirci. Ora però, le cose potrebbero essere incredibilmente diverse. Perché la Fiorentina potrebbe anche non essere in grado di trattenere il giocatore come accaduto l’anno scorso. Nella scorsa estate, infatti, il club bianconero voleva strappare il figlio del famoso Enrico alla squadra viola in ogni modo possibile. Si parlava anche di un’intesa economica di massima col giocatore, ma alla fine non se ne fece nulla. Ora le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Juventus, Commisso su Chiesa: “Se vuole è libero”

A parlare del futuro di Federico Chiesa è stato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il numero uno della dirigenza Viola ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport. L’uomo ha ammesso che l’anno scorso ha fatto di tutto per trattenere il giocatore, ma quest’anno non è certo di poter fare lo stesso. Pertanto Chiesa deve sentirsi libero di poter andare altrove “purché ci portino quello che chiediamo per lui“, ha detto Commisso. Non è ancora chiara la valutazione che la dirigenza fa del giocatore, difficilmente una cifra al di sotto dei 60 milioni di euro. Potrebbero aprirsi scenari davvero incredibili per il calciomercato della Serie A, dato che il giocatore piaceva a diverse squadre. La Juventus su tutte, ma anche Inter, Napoli e Milan.

