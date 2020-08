La seconda puntata dei Battiti Live 2020 vedrà un lungo carnet d’ospiti pronti ad esibirsi sul palco, in Puglia, per una serata all’insegna della musica

La seconda puntata dei Battiti Live 2020 prevede un ricchissimo carnet d’ospiti. L’evento musicale sponsorizzato da Radionorba e Vodafone è una ventata di gioventù, freschezza e di libertà dopo un periodo disastroso per il mondo intero. Finalmente si torna a ballare e cantare anche in Italia con tantissimi artisti che portano in alto la voce del mondo dello spettacolo italiano.

La seconda puntata sarà possibile vederla o ascoltarla questa sera, domenica 2 agosto Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv. Domani lunedì 3 agosto, andrà in onda anche su Italia 1 a partire dalle 21. L’unico evento musicale di quest’estate italiana sarà disponibile anche su Mediaset Play oppure in streaming su radionorba.it. Usatissimo l’#battitilivetogether per seguire live l’evento anche sui social network: presto sarà in tendenza anche su Twitter e Instagram.

Battiti Live 2020: gli ospiti della seconda serata

Sul palco più amato della Puglia, ad Otranto, questa sera per la seconda puntata dei Battiti Live 2020 saliranno Bugo – senza Morgan -, Nek, Piero Pelù, Fred De Palma, Mr Rain, Fedez, Ermal Meta, The Kolors, Baby K ed Annalisa. Insieme a Fedez salirà sul palco Cara che canterà con il rapper milanese la hit “Le feste di Pablo”. Attesissima Anna con la sua “Bando” che si esibirà per la prima volta ai Battiti Live.

Gli altri ospiti on the road saranno Francesco Renga a Vieste, Rocco Hunt nella villa comunale di Foggia adibita e messa in sicurezza proprio per il mini live del cantante salernitano. Per concludere Alessandra Amoroso e i Boomdabash dal castello di Mesagne, giocheranno in casa: tutti salentini con la loro “Karaoke”.