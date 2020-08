Barbara D’Urso ha pubblicato uno scatto su Instagram mentre si trovava in spiaggia, che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Barbara D’Urso ci ha ormai abituati da anni a postare delle foto su Instagram in grado di deliziare i propri followers con pose sensuali e audaci. Già nei giorni scorso, la conduttrice di punta di Mediaset, aveva pubblicato un selfie per commentare il suo nuovo taglio di capelli che lasciava poco spazio all’immaginazione. Davanti allo specchio, con la solita forma fisica da fare invidia a chiunque, aveva infatti mostrato una scollatura che aveva acceso l’entusiasmo dei fan. Adesso invece la D’Urso ha deciso di condividere con i suoi follower uno scatto che la ritrae mentre si trova in spiaggia. E anche questa volta, i suoi seguaci hanno apprezzato tantissimo.

Leggi anche: Elettra Lamborghini e Afrojack: il matrimonio in diretta TV

Barbara D’Urso, la foto in spiaggia che ha fatto impazzire i fan

Nella foto in questione, la D’Urso si è messo in posa mentre si trova in spiaggia, con l’acqua del mare che la circonda. Uno scatto molto sensuale, che ancora una volta ci dimostra come nonostante la carta d’identità reciti 63 anni, per la conduttrice di Pomeriggio Cinque il tempo sembra davvero non passare mai. E il popolo del web naturalmente ha subito apprezzato riempiendo di like e cuori il post.

Leggi anche: Belen, il lato B è scultoreo: Instagram in fiamme – FOTO