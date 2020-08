Durante le nozze irrompe l’amante dello sposo che annuncia di essere incinta di lui: l’accaduto, divenuto virale grazie a TikTok, è avvenuta negli Usa

Erano ad un passo dal dirsi sì fin quando, quasi come accade nei film, arriva l’amante di lui ad interrompere le nozze. La donna inizia ad urlare di essere incinta di suo figlio ed è stata immortalata e poi pubblicata su TikTok divenendo subito virale grazie a quasi 2 milioni di visualizzazioni in 24 ore. L’evento che ha del tragicomico è avvenuto a Detroit, in Michigan, negli Stati Uniti.

L’amante interrompe le nozze: “Sono incinta”. Poi viene allontanata

Nel video di 33 secondi la donna irrompe al matrimonio, celebrato all’aperto, durante lo scambio dei voti ed inizia ad urlare: “Anthony fingi di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi, mentre io ho qui tuo figlio!”. Poco dopo è stata, però, allontanata dalla figlia della sposa.

