Al via i saldi estivi del 2020. Dopo le aperture anticipate in alcune regioni, da oggi sabato 1 agosto tutta Italia potrà godere degli sconti

Finalmente ci siamo. Dopo settimane di attesa, tutta Italia da oggi potrà godere dei saldi estivi del 2020. Uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping, che aspettano di trovare la giusta occasione per portarsi a casa un capo a prezzi più convenienti rispetto al solito.

In Sicilia, Calabria, Campania, Piemonte e Friuli, in realtà, i negozi già da qualche settimana hanno iniziato con i primi sconti. Da oggi sabato 1 agosto anche il resto del Paese potrà godere degli sconti. Stando alle previsioni fatte da Confesercenti-Swg, quest’anno ben 6 italiani su 10 sfrutteranno il periodo per fare acquisti, ma diminuisce il budget pro capite: si parla di 116 euro a persona. Rispetto allo scorso anno, si tratta di un calo del 20%.

Saldi estivi, previsione negative: verranno spesi 1,4 miliardi in meno

Da oggi, al via in tutta Italia i saldi estivi del 2020. Come di consueto, arrivano anche le prime previsioni, quest’anno condizionate dall’emergenza Coronavirus e dalla partenza posticipata degli sconti. Solitamente, infatti, già dai primi di luglio si partiva con i primi prezzi scontati, mentre quest’anno si è dovuto aspettare l’inizio di agosto. Stando ai dati rilevati da FederazionemodaItalia-Confcommercio, si prospetta un periodo negativo per i commercianti. Nonostante 6 italiani su 10 sfrutteranno il periodo per fare acquisti, il budget a persona sarà più basso.

In totale, i consumatori spenderanno 1,4 miliardi di euro in meno rispetto allo scorso anno. “I saldi portano sempre tanta gioia e sorrisi, nonostante il periodo non facile” commenta Renato Borghi, presidente di FederazionemodaItalia-Confcommercio: “Ci saranno tante occasioni per gli italiani, ma anche l’occasione di guadagnare per i negozi“.

