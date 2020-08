Tutto pronto per le qualifiche della F1. A partire dalle ore 15:00, i piloti scenderanno in pista per il quarto appuntamento stagionale.

Manca poco alle qualfiche di F1, con le vetture impegnate nel quarto appuntamento stagionale sul tracciato di Silverstone. La pista storica della Formula 1 è anche il tracciato di casa di Lewis Hamilton, grande favorito di questo Weekend. Infatti dopo una sfortunata gara d’esordio al Red Bull Ring in Austria, Hamilton è subito tornato alla carica, vincendo il Gp di Stiria e dominando il Gran Premio di Ungheria.

Starà al compagno di squadra Valtteri Bottas ed al pilota Red Bull, Max Verstappen, contendere la pole al campione del mondo. Infatti al momento le Ferrari sembrano in ritardo e non poco dalle contender al titolo, tanto da essere dietro anche alle Racing Point di Stroll ed Hulkenberg. Dopo una buona sessione di prove, così, Charles Leclerc e Sebastian Vettel proveranno a riscattarsi, per far tornare il sorriso nel box del “Cavallino Rampante”. Andiamo quindi a vedere dove seguire la sessione di qualfiche.

Qualifiche F1, dove seguire la caccia alla pole position: tv e streaming

Le qualifiche per il quarto appuntamento della F1, partiranno alle ore 15:00, quando i piloti scenderanno in pista per la Q1. Si continuerà fino alle 16:00 con la Q2 e la Q3, dove gli ultimi dieci piloti si contenderanno la pole position. Come sempre l’appuntamento con la Formula 1 sarà trasmesso da Sky Sport sul suo canale dedicato, Sky Sport F1.

Per tutti gli abbonati al servizio della pay-tv che non potranno assistere alle qualifiche da casa, Sky mette a disposizione gratuitamente il servizio streaming Sky Go. Basterà accedere sulla piattaforma inserendo le proprie credenziali, selezionare il canale ed il gioco è fatto. Ricordiamo che Sky Go è disponibile su tutti i device come: smartphone, laptop e tablet.

Inoltre da quest anno, la Formula 1 è offerta anche dalla piattaforma streaming Now Tv. La piattaforma, affiliata a Sky, mette a disposizione dei nuovi clienti un mese di prova gratuito. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se abbonarsi o meno al servizio dal costo di 9,99€ al mese. Inotlre Now Tv non solo offre la Formula 1, ma anche le migliori serie tv di Sky ed il campionato di Serie A.

L.P.

Per altre notizie sul mondo dello Sport, CLICCA QUI !