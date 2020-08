Nonostante l’epidemia di coronavirus, anche quest’anno i fedeli avranno la possibilità di ottenere il Perdono di Assisi, recandosi nella Basilica in cui San Francesco morì.

Come ogni anno, i fedeli hanno trovato nel Perdono di Assisi un modo per avvicinarsi ancora di più al cristianesimo, e pregare per la salvezza della loro anima. Una tradizione che quest’anno si carica di significati molto particolari. L’epidemia di coronavirus e il conseguente lockdown imposto dal governo, si sono infatti rivelati degli eventi che hanno lasciato un segno indelebile sulle nostre vite.

Il Perdono di Assisi è un’indulgenza plenaria che viene concessa dal 1 Agosto fino alla mezzanotte del 2 Agosto a qualunque credente si rechi nella Basilica di Santa Maria di Assisi. In questo luogo è morto San Francesco, una delle figure cristiane più conosciute e apprezzate nel mondo. La Basilica era inoltre anche il luogo preferito dal frate quando sentiva il bisogno di ritirarsi nella contemplazione. E fu proprio in questa Basilica che il 2 Agosto del 1216 il Papa Onorio III decise di istituire il “Grande Perdono”. Una possibilità di redenzione per chiunque fosse disposto a confessare i propri peccati e a pentirsi sinceramente di questi.

Perdono di Assisi: la cerimonia sarà modificata a causa del coronavirus

Naturalmente, le misure disposte dal governo per contenere il coronavirus, hanno portato a modificare alcuni momenti chiave della cerimonia. La Marcia Francescana quest’anno non sarà eseguita, mentre gli ingressi all’interno della Basilica dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale. La storia racconta che inizialmente Papa Onofrio III non fosse molto d’accordo sull’istituzione di questa indulgenza, che oltretutto veniva concessa per tradizione esclusivamente ai fedeli che si accingevano a partire in guerra. Ma San Francesco riuscì a convincere il pontefice e a fare in modo che questa possibilità di ottenere il perdono, fosse concessa a tutti i credenti senza alcuna distinzione. Si racconta anche che Francesco rivolgendosi al Papa, giustificò questa richiesta di rendere universale l’indulgenza, affermando come si trattasse di un ordine che gli era arrivato direttamente dal Signore.

