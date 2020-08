Continua la lotta della Polizia Postale contro la pedopornografia con una nuova operazione. Denunciate 9 persone per traffico di foto e video.

Non si ferma la lotta della polizia postale alla Pedopornografia, con una nuova operazione che ha portato a 9 denunce. Infatti questa mattina, il reparto comunicazioni della Polizia ha bloccato un traffico di foto e video di bambini dai 5 ai 12 anni. Un’indagine complessa e delicata che ha portato a diverse denunce per reati come: divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico. Ma non solo, le nove persone denunciate sono accusate anche di istigazione a delinquere aggravata.

L’indagine è partita quasi per caso, dopo la perquisizione telefonica di un soggetto già indagato per fatti analoghi. Controllato lo smartphone del perquisito, la polizia ha fatto l’agghiacciante scoperta, trovando diversi video e immagini di minori inviati in diverse chat. Una scoperta ancora più sorprendente se si analizza l’età delle inconsapevoli vittime, che oscilla tra i 5 ed i 12 anni.

Pedopornografia, l’operazione della Postale: controlli in quasi tutta Italia

La delicata operazione della Polizia Postale, ha colpito tali soggetti che detenevano e condividevano immagini e video di bambini anche in tenerissima età. A guidare l’operazione ci ha pensato la Polizia Postale di Firenze, che ha scoperto la fitta rete di coloro che diffondevano foto e video incriminate.

Successivamente sono stati eseguiti ulteriori controlli in diverse regioni italiane, come Toscana, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia. Gli operatori della Polizia Postale di tali regioni hanno scoperto anche l’età di coloro che diffondevano le immagini incriminate. Infatti la banda della pornografia aveva un range che andava dai 19 ai 55 anni.

Così la Polizia ha provveduto al sequestro di decine di smartphone, tablet e computer. Proprio dal materiale perquisito sono emersi importanti riscontri: dal possesso alla condivisione del materiale sui vari social come Telegram, WhatsApp e Facebook.

Intanto la Polizia Postale sta approfondendo l’indagine, per acquisire tutte le prove informatiche ma soprattutto per scoprire altri soggetti coinvolti nel fenomeno. Ancora una volta, la Postale riesce a dare un grosso calcio alla pedopornografia, un triste fenomeno diffuso specialmente in questa era social.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !