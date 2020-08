Il Palermo ha contattato Daniele De Rossi per proporgli la panchina della squadra rosanero nella prossima stagione in Serie C.

Il Palermo Calcio continua la sua ricerca dell’allenatore per la nuova stagione di serie C che sta per iniziare. Di tempo però non ne rimane più tantissimo. Manca infatti meno di un mese al ritiro precampionato. Nelle ultime ore però, è iniziata a circolare una clamorosa indiscrezione. Sembra infatti che la dirigenza del club rosanero abbia contattato Daniele De Rossi con l’intenzione di metterlo alla guida della prima squadra squadra. Al momento sembra esserci stato semplicemente un contatto tra le parti. Non bisogna però dimenticare che attualmente De Rossi, essendo sprovvisto del patentino Uefa, non è abilitato per allenare in Serie B o Serie A. La possibilità che dunque possa scegliere di iniziare la sua carriera di allenatore in una serie inferiore, non è affatto così remota. Nel caso in cui questi contatti non andassero avanti, sembra che uno dei nomi più caldi per la panchina del Palermo sia quello di Vivarini.

Palermo, De Rossi contattato per la panchina in Serie C

Nel gennaio 2020, Daniele De Rossi ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Dopo un’intera carriera passata nella Roma, il calciatore romano aveva deciso di firmare nel luglio 2019 per la squadra del Boca Juniors, che milita nel massimo campionato argentino. I continui problemi fisici, che lo avevano già pesantemente condizionato nelle sue ultime due stagioni alla Roma, lo hanno però convinto dopo soli sei mesi a ritirarsi dall’attività agonistica. E che il suo desiderio sia quello di restare nel mondo del calcio nelle vesti di allenatore, è un segreto che De Rossi non ha mai nascosto. Non tutti sanno inoltre, che il padre dell’ex calciatore, Alberto De Rossi, è stato per molto tempo uno degli allenatori più importanti e stimati della Primavera della Roma. Negli anni, sono in molti i giornalisti che hanno sostenuto che la Roma gli propose più volte la panchina della prima squadra, ricevendo sempre un garbato rifiuto a causa della presenza del figlio.

