Uomo trovato morto su una panchina: buongiorno choc questa mattina per Milano. Il cadavere è stato infatti ritrovato abbandonato in un parco. Ecco identità e dinamica.

Scoperta choc questa mattina a Milano. Il cadavere di un uomo, infatti, è stato ritrovato poco prima delle sette al nord della città. Si tratta di una persona di colore, presumibilmente di 35 anni, ritrovato su una panchina della zona verde in via Breda. Allertato il 118, il personale sanitario non ha potuto fare altro che certificare il decesso del soggetto.

Uomo trovato morto su una panchina a Milano

Sul posto sono chiaramente giunte le forze dell’ordine che hanno effettuato i primi controlli sul corpo. Stando ai primi riscontri, non risulterebbero segni di violenza ma sarà l’autopsia a chiarire i motivi della morte. Al momento non è nota nemmeno l’identità del soggetto e se sia uno straniero irregolare o meno.

A proposito di immigrati irregolari, proprio quest’oggi intanto il ministro Luciana Lamorgese ha annunciato nuove strette per quanto riguarda i flussi via mare: “Garantiremo la tutela della salute pubblica delle nostre comunità locali, ma i migranti economici sappiano che non c’è alcuna possibilità di regolarizzazione per chi è giunto in Italia dopo l’8 marzo 2020″.

