In questi giorni si parla tanto della lattoferrina, proteina del latte, che pare sia in grado di contrastare il coronavirus: scopriamo le sue origini e come agisce

La lattoferrina fu scoperta nel lontano 1939 dopo che alcuni esperti avevano condotto degli studi sul latte vaccino. Stiamo parlando di una glicoproteina che trasporta il ferro ed ha anche un’azione antimicrobica. Oltre ad essere presente nel latte, si trova anche all’interno della saliva e delle lacrime umane. Le quantità maggiori si trovano, però, nel colostro che è il primo latte materno.

Grazie alle sue funzioni, ci difende da funghi e batteri impedendo che queste specie metabolizzino il ferro e ne riduce quindi moltiplicazione ed adesione alla mucosa intestinale. La sua azione avviene anche per vie dirette impedendo una contaminazione da batteri sulla superficie. Negli ultimi tempi sono state scoperte anche delle proprietà antiossidanti ed anti infettive.

L’assunzione della lattoferrina viene, come si può ora presumere, gli adulti la assumono tramite il latte animale ed i suoi derivati mentre i neonati, appunto, dal colostro. In commercio esistono anche diversi tipi di integratori di lattoferrina ed, anche se non vi sono dosi standard da rispettare, alcuni studi parlano di risultati soddisfacenti si hanno con un’assunzione minima di 40 mg al giorno.

Per quel che riguarda gli effetti collaterali, in genere non si hanno problemi rilevanti a meno che non si sia intolleranti od addirittura allergici al principio attivo.

Lattoferrina, i malati di Covid-19 sono guariti più rapidamente

La lattoferrina, però, in questi giorni è salita in auge grazie ad un servizio del TG3 Lazio in cui si parla di questa proteina come di una barriera naturale per il nostro sistema immunitario che potrebbe essere un’arma in più contro il coronavirus.

La ricercatrice di dermatologia di Tor Vergata ha spiegato che i pazienti trattati con questa proteina dopo dieci giorni hanno ottenuto la negativizzazione del tampone e la scomparsa di tutti i sintomi.

Piera Valenti, professoressa di Microbiologia della Sapienza, afferma che i risultati ottenuti dimostrano che “la lattoferrina blocca le fasi precoci e, secondo i colleghi dell’università del Michigan, blocca anche quando la cellula è già infetta”. Allo stesso tempo, però, la dottoressa mette in guardia dagli integratori che la vedono addizionata ad altre sostanze. Altri esponenti sono dubbiosi sulla qualità del trattamento con quello che rimane un ‘semplice’ nutraceutico anziché farmaco.

