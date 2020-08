La Casa di Carta 5, quando uscirà l’ultima stagione della serie spagnola che ha spopolato negli ultimi anni

Ogni grande serie ha la sua fine. Sfortunatamente per ogni fan, affezionato ai personaggi più famosi, la storia deve avere un punto conclusivo. E’ quello che avverrà anche con “La Casa di Carta”, il fenomeno televisivo creato da Alex Pina, che ha spopolato negli ultimi anni sulle reti Netflix di tutto il mondo.

Proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia tanto attesa dai seguaci della storia, con l’inizio delle riprese della quinta stagione che inizieranno lunedì prossimo in Danimarca.

“Passeremo da una partita a scacchi – più intellettuale – a una strategia di guerra: attacco e contenimento“. Questo il messaggio lanciato dagli autori tramite i social che lascia intendere un preciso scenario per arrivare alla conclusione della storia. L’ultima stagione sarà contrassegnata da un istinto di vendetta per la perdita del “compagno caduto”. Tutti sono convinti che sarà ancor più epica e gloriosa delle precedenti quattro.

Per finire, la serie includerà l’aggiunta di due nuovi personaggi al cast, Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. Il loro ruolo all’interno della trama è ancora sconosciuto ma si annuncia di importanza primaria. Dopo l’uscita di scena di una prima donna come Nairobi (l’attrice Alba Flores) c’era bisogno di un’iniezione di personalità all’interno del gruppo dei personaggi rimasti, per dare la spinta decisiva all’ultimo appuntamento.

A quanto pare questi due nuovi innesti dovrebbero rappresentare dei ruoli avversi alla banda, per alimentare uno scontro finale degno dei grandi film americani.

