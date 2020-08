Covid-19, Oms si è espressa sulla malattia sostenendo che sarà molto lunga e che servirà ancora parecchio tempo prima di dichiarare una qualsivoglia vittoria.

Il Covid-19 continua ad essere il pensiero fisso di tantissime persone. La morte e la distruzione su ogni livello che ha causato la pandemia originaria di Wuhan ha spinto i governi mondiali e le persone a fare il massimo per combattere la malattia. In tantissimi non ce l’hanno fatta e il conto delle vittime non fa altro che aumentare di ora in ora, di giorno in giorno, di settimana in settimana. Malgrado alcune persone continuino ad ignorare il pericolo, ed addirittura cantanti e politici neghino l’esistenza stessa del Covid-19, la faccenda è veramente serissima. L’ultima riunione del Comitato di Emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata piuttosto drammatica. Gli esperti, infatti, sostengono che dovremo lottare con questa malattia ancora per moltissimo tempo.

Covid-19, Oms: “Pandemia sarà molto lunga, dovremo fare il massimo”

C’è stata una riunione poche ore fa ai vertici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Come al solito si è fatto il punto sull’andamento della pandemia che sta ancora mostrando la sua forza distruttiva. In America tantissime persone ogni giorno perdono la vita per questa malattia, e le ondate di ritorno sono un serio pericolo. In Francia la situazione è critica e il numero di malati sta crescendo di nuovo anche in Italia. Sebbene a ritmi piuttosto blandi, ma comunque sufficienti da spingerci a riflettere. La riunione, infatti, si è conclusa sostenendo che “la pandemia sarà ancora lunga“, dato che sarà difficilissimo arginarla ovunque in modo netto e preciso. Servirà quindi, come spesso si dice, uno sforzo globale ed attento, della razza umana al completo, per una volta.

