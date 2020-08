Covid-19 bollettino del 1 agosto 2020. Ecco tutti gli ultimi dati rilasciati Protezione Civile sulla pandemia che ha interessato l’Italia

La Protezione Civile ha da poco pubblicato il bollettino in cui sono definiti tutti i numeri dell’epidemia Covid-19 registrati oggi 27 luglio 2020. Il numero dei positivi è di +295. Il conto dei deceduti purtroppo non accenna ad arrestarsi, anche oggi sono da registrare 5 decessi per un totale di 35.107 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore le persone invece guarite dal Covid-19 sono state 255.

Covid-19, il bollettino del 1 agosto: non si fermano i morti

La Lombardia continua ad essere in cima per numero di contagi, con ben 79 nuovi casi registrati. Numeri che confermano come quella sia la regione al centro dell’intero contagio in Italia. Segue il Piemonte, con 16 nuovi casi e poi l’Emilia, con altri 49 casi da tenere in considerazione.

