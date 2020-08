Coronavirus, chiude un locale in spiaggia a Rimini dopo la scoperta di una positività. A essere contagiato è un lavapiatti pakistano. Scatta il tampone e l’isolamento per tutto lo staff.

Coronavirus, è allarme su una spiaggia di Rimini. Un lavapiatti di un locale di Rivabella, infatti, è risultato positivo al Covid-19 portando alla chiusura dell’intera struttura. Ad annunciarlo è stato lo stesso proprietario col seguente messaggio social: “Mi trovo costretto a chiudere per 14 giorni, poiché un mio dipendente è risultato positivo al coronavirus. Per il bene dei nostri clienti non posso fare altro che chiudere”.

Coronavirus, chiude locale in spiaggia a Rimini

Il ristorante in questione è il ‘GhettoQuarantasea’, in via Toscanelli, che affaccia proprio sul mare. A scopo precauzionale, intanto, verranno sottoposti a tampone tutti coloro che lavorano presso la suddetta struttura e dovranno restare in isolamento domiciliare per 14 giorni.

Resterà invece aperto un’altra sede sempre appartenente al medesimo proprietario, poiché questa presenta uno staff del tutto diverso dall’altro e non ci sono stati incroci di nessun tipo. Il titolare, non costretto alla quarantena data la lontananza, ha deciso comunque di sottoporsi al tampone per “solidarietà verso i miei ragazzi”.

L’uomo contagiato, di nazionalità pakistana, è attualmente ricoverato in ospedale. Dopo aver avvertito un malessere, gli è stato consigliato di restare a casa dove la situazione però non è affatto migliorata. Da lì la corsa in ospedale e poi la scoperta della positività.

