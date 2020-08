Coronavirus a Cerignola: segnalati due micro focolai. Sono undici le persone positive, appartenenti a due gruppi familiari diversi

Il Coronavirus torna anche in Puglia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti, sono stati segnalati due micro focolai a Cerignola, in provincia di Foggia. Stando ai dati riferiti dall’Asl di Foggia, sono 11 le persone attualmente positive. Si tratta di due nuclei familiari diversi, ma collegati.

In via preventiva, l’Asl ha già individuato e sottoposto ad isolamento domiciliare un numero vicino alle 70 persone. Il primo micro focolaio (di 7 persone) è partito dai test effettuati su una signora, moglie di un operatore sanitario. Dopo essere risultata positiva al Covid, sono stati effettuati i tamponi anche a colleghi e familiari. L’altro micro focolaio (di 4 persone) è partito da un anziano ricoverato all’ospedale D’Avanzo di Foggia. Previsti altri 40 tamponi nella giornata di oggi.

Coronavirus, salgono i casi in Puglia: contagiato bimbo di quattro mesi

Due nuovi micro focolai a Cerignola, nel foggiano, e 11 nuovi positivi registrati. La Puglia, dopo settimane di quiete, torna a vedersela col Coronavirus. Nella giornata di ieri, un bimbo di soli quattro mesi è risultato positivo alla pandemia. Come disposto dall’Asl, il neonato è stato posto in isolamento domiciliare insieme ai suoi genitori.

Intanto, secondo quanto riportato da La Repubblica, la task force pugliese sta preparando una nuova circolare con alcune misure di sicurezza volte ad evitare una nuova ondata di contagi. Non si tratterà di provvedimenti differenti da quelli attualmente in vigore, ma si provvederà a sottolineare come la pandemia non sia ancora sparita, invitando i cittadini a rispettare le norme sanitarie: distanze, mascherine nei luoghi pubblici e divieto di assembramenti.

