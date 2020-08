Un bambino di 14 giorni è risultato positivo al coronavirus. Si trova adesso ricoverato insieme alla madre all’ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia.

All’ospedale di Perugia Santa Maria della Misericordia, è stato ricoverato un bambino di 14 giorni risultato positivo al coronavirus. A confermare la notizia è stata l’Ansa, che ha anche appreso da fonti interne all’ospedale che il bimbo si trova in buone condizioni e non presenta al momento sintomi particolari. Insieme a lui, è stata ricoverata la madre, anche lei risultata positiva seppur per il momento come asintomatica. L’ospedale ha messo madre e figlio in quarantena per precauzione. Intanto nella giornata di oggi, il noto virologo Massimo Galli, primario dell’ospedale di Milano ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Giornale” in cui ha espresso alcune considerazioni sullo stato attuale della pandemia in Italia. Galli ha affermato che la maggior parte dei nuovi contagi nel paese sono di importazione.

Leggi anche: Roma, acqua bollente sul figlio neonato: aveva litigato con la moglie

Coronavirus, le parole del virologo Galli

Una situazione a cui ci si dovrà presto abituare. Per il virologo è infatti necessario che gli italiani inizino a entrare nell’ottico di dover convivere con il virus per un po’ di tempo. A suo parere un nuovo lockdown sarebbe insostenibile per la nostra economia. Galli ha comunque sottolineato come in ogni caso il mondo della scienza rispetto a un paio di mesi fa, sia molto più preparato a gestire una nuova ondata di contagi. Questo anche perché rispetto all’inizio della pandemia, diagnosticare il virus è molto più veloce. Nel corso dell’intervista Galli ha però affermato come i ricoveri in terapia intensiva stiano di nuovo salendo, e pur non auspicando un blocco totale delle frontiere, ha invitato tutta la popolazione ad agire con la massima prudenza e nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del virus.

Leggi anche: Autostrada A14, panico al viadotto Cerrano: 27enne minaccia il suicidio

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24