Catalogo Netflix si aggiorna ad agosto con tantissime novità e prodotti interessanti. Ecco l’elenco completo delle aggiunte di questo mese.

Non ha bisogno di presentazioni essendo la piattaforma di streaming più importante di Italia e del mondo. Netflix non è soltanto un enorme catalogo in continua evoluzione e mutamento, ma anche un vero e proprio spartiacque nella storia. Con l’avvento di questa piattaforma ha modificato le abitudini di milioni di persone di consumare e vedere film, serie tv, cartoni, documentari. Tanto che nel linguaggio inglese è ormai espressione comune “Netflix and chill“, ovvero rilassarsi guardando Netflix.

Come ogni mese la grande N rosso si aggiorna con tantissimi nuovi contenuti ed interessanti prodotti audiovisivi. Per essere sempre in cima alle migliori piattaforme di streaming esistenti, è necessario che il portfolio presente si ingrandisca, che l’offerta aumenti e si rinnovi, per andare in contro alle nuove richieste maturate dall’utenza. Soprattutto se si vuole fare la lotta al principale e più economico avversario presente sul mercato per Netflix, ovvero Amazon Prime Video, che offre tanti contenuti ai clienti Prime. Di seguito le aggiunte di Netflix per il mese di agosto, divise tra film e serie tv.

Serie TV

1 Agosto – Gotham (stagione 5)

1 Agosto – L’atterraggio perfetto (stagione 1)

5 Agosto – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Il Reverendo, episodio interattivo

6 Agosto – The Rain (stagione 3)

7 Agosto – Alto mare (stagione 3)

12 Agosto – Greenleaf (stagione 5)

14 Agosto – 3% (stagione 4)

14 Agosto – Dirty John (stagione 2)

14 Agosto – La rapina del secolo (stagione 1)

16 Agosto – It’s okay to be not be okay (stagione 3)

21 Agosto – Lucifer (stagione 5, prima parte)

Film di agosto su Netflix

1 Agosto – Il rompiscatole

1 Agosto – Il ritmo del successo

1 Agosto – Al vertice della tensione

1 Agosto – Basic Instinct

1 Agosto – Ransom – Il riscatto

1 Agosto – Delitto Perfetto

1 Agosto – La febbre del sabato sera

1 Agosto – Scrivimi una canzone

1 Agosto – Last Vegas

1 Agosto – Duplicity

4 Agosto – La Mummia (2017)

8 Agosto – Freddy Vs Jason

11 Agosto – Hotel Transilvania

11 Agosto – The Legend of Tarzan

18 Agosto – Venom

25 Agosto – Lo chiamavano Jeeg Robot