Castellammare, quattro arresti per il carabiniere pestato

Castellammare, svolta immediata nelle indagini per l’aggressione di un carabiniere in borghese feritola notte scorsa. Si tratta di tre maggiorenni e di un ragazzo di 17 anni che avrebbero parteciopato al pestaggio. In più sarebbe stata anche arrestata una quinta perdsona colpecole ci aver rubato l borsello al militare mentre giaceva a terra ferito.

Ieri sera il militare, fuori servizio e a passeggio con la moglie per le strade della cittadina, è intevenuto per separare alcuni ragazzi che stavano litigando. Il 37enne però è stato improvvisamente aggredito da alcuni dei giovani che erano coinvolti nella rissa. Lo hanno investito con lo scooter e raggiunto con pugni, calci, colpendolo con con un casco e una sedia. Soccorso dai testimoni presenti alla scena, il militare è stato e guarirà in meno di un mese.

Subito dopo l’aggressione, nata dopo un banale incidente in scooter, il carabiniere era stato improvvisamente aggredito. E solo l’intervento di un suol familiare aveva evitato guai più seri. Ma anche il traffico era rimasto paralizzato e c’eramp state difficoltà notevoli anche per far giungere l’ambulanza sul luogo dell’aggresione.

Castellammare, per gli arresti decisive le immagini e le testimonianze dei presenti



Grazie alle testimonianze e agli accertamenti i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato già oggi quattro persone. Si tratta in base ai primi dari raccollti di tre uomini di 27, 22 e 19 anni (due dei quali pregiudicati) e un 17enne. Ad inchiodarli sarebbero alcune immagini di videosorveglianza e le parolem di chi ha assistito alla scena.

Il borsello del carabiniere invece sarebbe stato sottratto da un 42enne pregiudicato, estraneo a quelo che era successo in precedenza. Dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso degli effetti personali del militare. Le indagini proseguono per individuare ulteriori complici nell’aggressione. In tutto potrebbero essere altre tre io quattro le persone coinvolte.