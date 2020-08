Il Ministero dell’Istruzione ha appena reso noto che è stata prorogata la scadenza del bonus di 500 euro: i dettagli

La Carta del Docente è un bonus che il Ministero dell’Istruzione offre agli insegnanti di ruolo per dare la possibilità di sostenere corsi di formazione continui. Grazie ad esso, i docenti hanno accesso a 500 euro da spendere per aggiornare le proprie competenze ma anche per acquistare PC, tablet ed altri strumenti tecnologici. E’ possibile inoltre l’acquisto anche di libri di testo ed altro.

Carta del Docente, c’è tempo fino al 31 agosto

La scadenza per l’utilizzo del bonus era fissata al 31 luglio di quest’anno, ma il Ministero poco fa ha comunicato di averla prorogata di un mese e quindi fino al 31 di agosto. Così facendo, i docenti avranno più tempo per acquistare nuovi prodotti che potrebbero tornare molto utili qualora, a causa del coronavirus, si dovesse continuare con la didattica a distanza anche nei prossimi mesi.

La situazione riguardante il ritorno in classe ad inizio anno scolastico, programmato per il 14 settembre prossimo, è ancora in alto mare. Tra annunci e smentite, la Azzolina sta cercando di fare il possibile per il rientro fisico dei ragazzi in classe ma la sfida è più ardua di ciò che si pensa. I problemi nascono, oltre che dalla possibilità di una nuova ondata, ma anche dai tempi molto ristretti per raggiungere alcuni obiettivi materiali prefissati come l’acquisto di mobili e materiali adatti.

Intanto è stato annunciato un nuovo concorso straordinario, in programma ad ottobre, per diventare insegnanti di ruolo. La ministra ha così commentato il risultato ai microfoni di Uno Mattina: “In un paese civile dovrebbe questo tenersi ogni due anni”.

