Calcio in lutto, è morto Tataw: storico capitano del Camerun ad Italia ’90. Il calciatore africano aveva 57 anni

L’ex capitano del Camerun Stephen Tataw è morto all’età di 57 anni dopo una lunga malattia, come confermato dal presidente della federazione camerunese Seidou Mbombo Njoya.

Tataw era famoso per aver condotto i Leoni Indomabili alla loro prima uscita nella Coppa del Mondo nel 1990, dove raggiunsero i quarti di finale, perdendo contro l’Inghilterra 3-2 dopo i tempi supplementari. Sono diventati la prima squadra africana a raggiungere quel livello, un risultato che è stato eguagliato dal Senegal nel 2002 e dal Ghana nel 2010.

Nato nella capitale Yaounde il 31 marzo 1963, la carriera da club di Tataw iniziò nella sua città natale, nel Tonnerre Yaounde, prima di trasferirsi all’Olympic Mvolye nel 1991 e poi unirsi alla squadra giapponese Tosu Futures nel 1994. Si era ritirato due anni più tardi nel 1996, dopo essere stato il primo giocatore africano a giocare nel paese dell’Estremo Oriente.

“È stato con enorme tristezza che ho appreso la morte dell’ex capitano dei Leoni Indomabili Stephen Tataw“, ha dichiarato il presidente Mbombo Nioya su Twitter. “Conservo il ricordo di un grande calciatore e di un leader straordinario.

“Tutte le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Tataw ha giocato per la squadra nazionale del Camerun tra il 1986 e il 1994 e ha vinto la Coppa d’Africa nel 1988, in una memorabile finale contro la Nigeria a Casablanca.

Tataw guidò il Camerun anche ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, uscendo però ai gironi eliminatori con Svezia, Brasile e Russia.

Tataw era membro della direzione tecnica della Fecafoot (Federazione del Camerun) ed era tra gli organizzatori della Coppa d’Africa 2020 che si sarebbe dovuta tenere nel suo paese natale ad aprile e che è stata spostata a gennaio 2021 a causa della pandemia di coronavirus.

