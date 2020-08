In Belgio, la Guardia di Finanza di Roma ha scoperto un traffico internazionale di cherosene da una conduttura di proprietà della Nato. Veniva poi rivenduto in Italia.

In Belgio è stato scoperto un traffico internazionale di cherosene. Questo veniva rubato da un oleodotto in Belgio di proprietà della Nato. L’indagine è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma con il coordinamento della Procura della capitale e le autorità belghe. L’inchiesta ha scoperto e messo fine a un sodalizio criminale che dopo aver rubato un milione di litri di cherosene di proprietà della Nato, lo aveva introdotto illegalmente nel nostro paese. Gli inquirenti hanno appurato che una volta rubato, il cherosene veniva in seguito trasportato in Italia su dei mezzi appartenenti a una società di trasporti di Pomezia. Una volta arrivato nel nostro paese, veniva messo sul mercato e venduto da alcuni commercianti compiacenti. L’indagine svolta in Italia su questa traffico internazionale, si è avvalso di diversi interrogatori e perquisizioni presso tutte le società coinvolte.

Belgio, traffico internazionale di cherosene: cos’è

Uno dei rappresentanti legali dell’impresa di trasporti di Pomezia ha ricevuto un Mandato d’Arresto Europeo ed è già stato estradato in Belgio. Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati circa cento cisterne in polietilene, una cisterna ferroviaria da 30mila litri e due semirimorchi. Il cherosene venne raffinato per la prima nel 1846. Un geologo canadese di nome Abraham Gesner condusse infatti la prima dimostrazione pubblica di questo processo nel paese di Charlottetown. In seguito brevettò questo nuovo modo di distillare la miscela di idrocarburi come kerosene. Dieci anni più tardi, nel 1856, Ignacy Lukasiewicz, un chimico polacco, scoprì un modo per raffinarlo molto meno costoso del petrolio. Se nel passato veniva utilizzato tantissimo per alimentare le lampade al cherosene, oggi invece viene quasi esclusivamente utilizzato come combustibile per i motori a reazione nel settore aeronautico. L’intero mercato europeo del cherosene è infatti quasi totalmente destinato al carburante per aviogetti.

