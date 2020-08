Attimi di terrore sull’autostrada A14: un 27enne, nei pressi del viadotto Cerrano, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Immediato l’arrivo dei soccorsi

Un episodio decisamente preoccupante quello che sta avvenendo sull’autostrada A14, nei pressi del viadotto Cerrano. Un ragazzo di 27 anni ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, costringendo l’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno montato due gonfiabili, e stanno tentando di convincere l’uomo a rivedere la sua scelta.

I soccorritori si trovano ora sia sul viadotto che sotto il ponte, per evitare il peggio. L’Aspi ha comunicato di aver chiuso il tratto fra Pescara Nord e Pineto. Consigliata l’uscita a Pescara Ovest, anche considerando le lunghe code dovute ai primi spostamenti per le vacanze. La situazione al momento sembra essere sotto controllo, con il personale di Autostrade per l’Italia sul posto insieme ai mezzi di soccorso e alla polizia stradale.

Autostrada A14, 27enne minaccia il suicidio: gli aggiornamenti

Attimi di terrore quelli che stanno vivendo i soccorritori sull’autostrada A14, nei pressi del viadotto Cerrano. Un 27enne ha minacciato di suicidarsi, lanciandosi nel vuoto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’uomo sarebbe giunto sul posto a bordo di una Peugeot 205 e, dopo aver accostato in una piazzola di sosta, ha deciso di sporgersi e minacciare il suicidio. I soccorsi continuano a lavorare per convincere il 27enne a rivedere la sua scelta, ma la situazione non è semplice.

L’uomo, almeno per ora, non parla con nessuno dei presenti, e non sono ancora noti i motivi che lo hanno portato a questo gesto. Sono stati già installati due gonfiabili sotto il ponte, ma potrebbero non bastare. L’altezza del viadotto è di ben 90 metri, mentre i due dispositivi di sicurezza sono studiati per cadute da altezze massime di 20 metri.

