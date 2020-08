Allerta meteo in Afghanistan: morti 15 bambini per le alluvioni che si sono abbattute in queste ore in un villaggio dell’est del paese. Da monitorare con estrema attenzione la situazione nelle prossime ore.

Allerta meteo in Afghanistan, dove le avverse condizioni meteorologiche continuano a procurare danni al paese e a mietere vittime. Nelle scorse ore – secondo quanto riportato dal sito dell’Ansa – in un villaggio dell’est del paese si sarebbero abbattute delle violentissime alluvioni che hanno provocato la morte di 15 bambini e di una donna.

Attenzione, dunque, alle prossime ore quando l’allerta meteo potrebbe ancora farla da padrone in Afghanistan. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Meteo, irruzione dei temporali: scendono le temperature fino a 10°

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO >>> Meteo, estate in difficoltà anche ad agosto: nuovi temporali in arrivo

Afghanistan, violenti alluvioni: ci sono morti

15 bambini e una donna uccisi da alcune violente alluvioni: è questo il drammatico bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore

in Afghanistan. Ecco quanto ammesso dal portavoce dell’amministrazione del distretto di Kooz Kunar (Nangarhar): “Nel nostro paese si sono registrare nelle scorse ore delle alluvioni improvvise che hanno provocato la morte di una donna e di 15 bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. Altri quattro bambini sono rimasti feriti, mentre segnaliamo anche la distruzione di diverse abitazioni della zona“.

Cresce, quindi, la paura nel paese dove le avverse condizioni meteorologiche stanno letteralmente devastando le abitazioni e provocando diversi morti. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della situazione e vi terremo aggiornati in caso di novità di rilievo.

LEGGI ANCORA QUESTO ARTICOLO >>> Afghanistan, 17 morti per un’autobomba a Pul-e-Alam

O ANCORA QUESTO >>> Afghanistan, adolescente vendica i genitori uccisi dai talebani