Whatsapp ha pronta una novità molto importante che riguarda l’autodistruzione dei messaggi: scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio

Gli sviluppatori si Whatsapp in questo periodo stanno lavorando a diverse novità che però verranno rilasciate a tutti gli effetti nella parte finale di quest’anno. Molte riguardano la sicurezza, mentre altre si concentrano sulla versione business dell’app. Una delle nuove funzionalità che dovrebbe, però, essere rilasciata per prima è quella riguardante i messaggi che si autodistruggono, anche se non c’è una data certa di uscita. La redazione di WaBetaInfo è riuscita a reperire diverse informazioni in merito alla questione.

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, attenzione ad alcuni messaggi: chi li riceve è in pericolo

Whatsapp, come funzionano i messaggi che ci autodistruggono

Sulla versione Beta di WA per Android, la numero 2.20.197.4, sono state aggiunte delle schermate inerenti alla funzione che permetterà di cancellare in automatico i messaggi. Al momento però non è ancora chiaro come possa essere utilizzata nel dettaglio la funzione, me a quanto pare inizialmente sarà utilizzabile solo dagli amministratori dei gruppi per eliminare i messaggi vecchi.

Non è dunque chiaro se successivamente sarà disponibile per le conversazioni private o meno. All’interno delle impostazioni della chat, comunque, dovrebbe esserci una sezione ‘Expiring messages’ con cui poter attivare lo strumento. I messaggi a quel punto verrebbero eliminati dopo 7 giorni dalla pubblicazione.

Intanto, in questi giorni c’è da fare attenzione con una campagna di pishing messa in atto da alcuni hacker malintenzionati e pronti a rubare i dati degli utenti. Come difendervi? Non aprire link incorporati a messaggi improvvisi che parlano dell’obbligo a pagare un abbonamento per continuare ad usufruire dell’app. Inoltre, sarebbe cosa buona e giusta inviare una segnalazione allo staff. Negli ultimi giorni sono stati rubati i dati di migliaia di utenti.

LEGGI ANCHE—> Spotify, nuova funzione per ascoltare musica insieme a distanza