Ottime notizie per il turismo italiano. Come infatti rivela l’Enit, sarà quasi sold-out per il prossimo ferragosto nelle varie località nostrane. In particolare sarà pienissima l’intera settimana dal 10 al 16 agosto.

Sarà quasi sold-out in Italia per Ferragosto. Lo riferisce l’Enit, l’agenzia nazionale italiana del turismo, evidenziando come il settore stia andando verso una massiccia ripresa rispetto a tanti altri Paesi europei ancora paralizzati da crisi e paura post lockdown.

Turismo, sarà quasi sold-out a Ferragosto

Non sarà solo il 15 agosto a beneficiarne, ma in generale l’intero mese e soprattutto la settimana che andrà dal 10 al 16 agosto. Il Bel Paese, infatti, fa meglio della Spagna con il 79% delle offerte on line già vendute rispetto al 72% dei ‘cugini’ iberici. Saranno in particolare le destinazioni balneari quelle più affollate.

A Rimini, per esempio, non sono più disponibili l’80% delle offerte, così come l’81% a Ravello, l’86% a Cavallino-Treporti e addirittura il 94% nel Cilento e il 98% nel Salento. Ma ci sono riscontri positivi anche per la montagna quest’estate, tant’è che le destinazioni alpine vedono appena il 16% di disponibilità.

Complessivamente, tra agosto e ottobre, saranno 191 mila e 533 le prenotazioni all’aeroporto per l’Italia. Nonostante ciò, per quanto riguarda il Pil totale dell’Italia nell’anno precedente, si registrerà un calo di 2.6 punti per il turismo. Quando nel 2019, invece, ne ha portati ben 5.7 per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Si prevede pertanto una discesa di 5.8 punti percentuali quest’anno, rispetto al 13% del Pil nel 2019.

