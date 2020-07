La piattaforma social più in voga del momento, di dominio della ByteDance, è preda ambita da tanti: TikTok può essere acquistata da un colosso

TikTok è la piattaforma social più in voga del momento. Per i meno esperti del settore, si tratta di un’applicazione molto usata dalle nuove generazioni che consente la di pubblicare video dai 15 ai 60 secondi. Sono varie le tipologie di video che è possibile trovare sulla piattaforma, da imitazioni, a balli, canti a video comici o altri molto più profondi e significativi. Tanto è vero che sono tante le manifestazioni partite dalla piattaforma, come quello per Brenna Taylor.

A causa dell’enorme successo è molto ambita dai più grossi colossi di Internet. Lo stesso Mark Zuckerberg ha tentato un’offerta alla ByteDance, azienda cinese che momentaneamente possiede il dominio della piattaforma. Una stima di circa 114 milioni di dollari quella fatta per l’acquisizione dei diritti di TikTok. Una somma piuttosto elevata che non tutti sono disposti a pagare.

TikTok, la Microsoft vuole acquistare la piattaforma

Bill Gates, il genio dell’informatica, ha fiutato l’affare. A quanto pare l’imprenditore statunitense vorrebbe acquisire tutti i diritti della piattaforma attualmente appartenente all’azienda fondata nel 2012 da Zhang Yiming, imprenditore cinese. Quest’ultimo ebbe l’intuizione di prelevare l’applicazione Musical.ly per trasformarla nell’attuale TikTok e investire il suo patrimonio.

Tuttavia secondo il NewYorkTimes, ci sarebbe un primo interesse da parte di Bill Gates ed il suo colosso Microsoft nell’investire nella piattaforma più in voga del momento. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’offerta avanzata è pari a 100 milioni di dollari, ma non è ancora chiaro a che stato è la negoziazione sulla suddetta cifra. Certamente con un patrimonio stimato di 113 miliardi di dollari, Bill Gates non si fermerà per un milione in più per acquistare quello che, secondo lui, può essere un vero affare.