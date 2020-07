Nel corso di un intervento, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha affrontato due tematiche: il rientro a scuola in presenza e la data del concorso per docenti.

La priorità, come sostenuto dalla ministra Azzolina, le cui parole sono state riportate dall’agenzia AdnKronos, è quella di tornare nelle aule. Dunque, risulta fondamentale riprendere la didattica in presenza. Nell’ambito di un intervento a Uno Mattina, la ministra ha fatto sapere che la didattica a distanza, inventata e messa in piedi durante il lockdown, “è stata una grande sperimentazione”. Al momento, chi potrà usufruirne, come modalità complementare e non sostitutiva, sono i ragazzi oltre i 14 anni, ma non i più piccoli.

L’obiettivo dichiarato da Lucia Azzolina è quello di “riportare tutti in presenza”. Nel corso del suo intervento, la ministra ha affrontato anche un’altra importante tematica, quella relativa al concorso per docenti.

Scuola, Azzolina: “Arrivano le date per il concorso”

La ministra, come riporta l’agenzia di informazione Adnkronos, si è dimostrata molto sicura sulla probabile data del concorso docenti. Riferendosi, nello specifico, al cosiddetto “concorso straordinario”, Lucia Azzolina ha dichiarato che si svolgerà entro la prima settimana di ottobre, o giù di lì.

Da questa dichiarazione, è poi partita una riflessione sull’attuale situazione relativa ai docenti nella scuola pubblica. La ministra ha dichiarato, con fermezza, che oggi la scuola soffre di “supplentite”, a causa della poca organizzazione e della mancata programmazione. Infatti, come ha ricordato la Azzolina, in “in un Paese civile, i concorsi andrebbero svolti ogni due anni, come succede in Europa”. La ministra ha anche ricordato che oggi è il giorno ultimo per compilare le domande per il “concorso ordinario”, del quale, però, ancora non si conoscono le date e le modalità di svolgimento. Si attendono aggiornamenti in merito.

