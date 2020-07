Per la serie ricette dolci, il gelato biscotto: facile e gustosissima, questa ricetta si è perfetta per la stagione estiva. Un’ottima merenda per i bambini, ma anche per i più grandi.

La stagione estiva richiama a gran voce la voglia di gustarsi un ottimo gelato. Tra i più buoni e comodi da mangiare c’è sicuramente il gelato biscotto. Ottimo per ogni occasione, questo gelato richiede una preparazione molto semplice. Vediamo insieme come prepararlo nel miglior modo.

Gelato biscotto: gli ingredienti

Farina 00: 300 g

Zucchero a velo: 120 g

Burro: 120 g

Cacao amaro: 6 g

Uova: 1

Tuorlo d’uovo: 1

Miele: 30 g

Latte intero: 600 ml

Panna fresca liquida: 250 g

Zucchero semolato: 250 g

Baccello di vaniglia: 1

Ricette dolci: la preparazione del gelato biscotto

Iniziamo la preparazione del nostro gelato biscotto inserendo all’interno di un mixer il burro, a pezzi, e la farina, setacciata. Mixiamo e spostiamo la polvere ottenuta in una ciotola. Aggiungiamo ora, setacciandoli, lo zucchero a velo e il cacao. Mescoliamo il tutto. In un’altra ciotola, sbattiamo le uova, con l’aggiunta del tuorlo e aggiungiamo i miele. Mescoliamo e uniamo le farine. Lavoriamo bene il composto con le mani. Quanto il composto risulterà ben liscio e compatto, ricopriamolo con la pellicola trasparente e lasciamolo riposare per circa mezz’ora i frigorifero.

Trascorso il tempo necessario, tiriamolo fuori dal frigo e stendiamolo su un piano di lavoro, ricavando un impasto da circa mezzo centimetro di altezza. Attraverso l’utilizzo di uno stampo, ricaviamo quanti più cerchi possibili (il numero deve essere pari, perché per ogni gelato ne serviranno due). Disponiamo i cerchi su una teglia ricoperta di carta forno e cuociamo a 180 gradi per 20 minuti.

Prepariamo la farcitura: Scaldiamo in un pentolino il latte, lo zucchero, la panna e il baccello di vaniglia. Mescoliamo per bene. Quando giungerà quai a bollore, spostiamolo il composto in una ciotola. Quest’ultima dovrà essere messa dentro a un’altra ciotola più grande, con all’interno del ghiaccio. In questo modo, il composto si fredderà velocemente. una volta freddo, mettiamolo nella gelatiera e facciamolo mantecare per circa mezz’ora. Mettiamo ora il composto in congelatore per due ore.

Siamo pronti per assemblare il nostro gelato: Prendiamo un biscotto, cospargiamoci sopra il gelato e ricopriamo con il secondo biscotto. Una volta pronti, lasciamoli rassodare ancora un po’ in congelatore, per circa mezz’ora. Siamo pronti per servire i nostri gelati.

