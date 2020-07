Nuove mascherine Hi Tech: misurano la febbre e il distanziamento. Si chiama Smart You Safe Mask ed è frutto della collaborazione di AccYouRate Group e Croce Rossa Italiana

Il tema delle mascherine è sempre sul banco dell’attualità. C’è chi ha smesso di usarle e chi non può più farne a meno; un difficile equilibrio con il quale dovremo convivere ancora per diversi mesi. Almeno fino a quando non arriverà un vaccino che potrà finalmente scrivere la parola fine a tutta questa storia. I dispositivi di protezione individuale si sono evoluti nel corso di questi mesi, passando da semplici pezzi di stoffa artigianali a complesse maschere di uso medico. Quasi tutti abbiamo imparato le sigle che le contraddistinguono: FFP1, FFP2, NK95, FFP3 e così via. Alcune più efficaci di altre nell’isolare il nostro viso dal virus ma tutte con il medesimo funzionamento. Ora invece ne è stata creata una che si appoggia sulla tecnologia più avanzata, consentendoci addirittura di conoscere la nostra temperatura e il giusto distanziamento. Si chiama Smart YouSafe Mask.

Mascherine Hi Tech: misurano la temperatura corporea e il giusto distanziamento

La nuova maschera tecnologia è nata dalla collaborazione tra l’azienda AccYouRate Group e la Croce Rossa Italiana.

Ieri durante una conferenza stampa organizzata a Roma, è stata presentata assieme ad una nuova maglia rivoluzionaria. Sarà in grado di tracciare il nostro respiro e tenere sotto controllo l’elettrocardiogramma, scaricando tutto in tempo reale sul nostro smartphone attraverso un’app.

Per quanto riguarda la mascherine bisognerà attendere settembre per la realizzazione definitiva. Verranno poi donate a tutti gli operatori sanitari (coloro che rischiano di essere contagiati dovendo rimanere a contatto con persone infette).

La Smart You Safe Mask è collegata ad una centralina esterna dove vengono scaricati tutti i dati raccolti. Se la temperatura supera la soglia predefinita di 37,5 gradi, si illumina una spia. Può essere lavata ed utilizzata per un periodo di 6 mesi. Il prezzo sarà di 90 euro (ovvero 50 centesimi al giorno, come le mascherine chirurgiche usa e getta).

