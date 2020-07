Morto il rapper Andy Cartwright: è stato smembrato dalla moglie nel suo appartamento di San Pietroburgo. Il musicista aveva 29 anni

Un efferato fatto di cronaca arriva dalla Russia e riguarda la morte del rapper Andy Cartwright. Aleksandr Yushko, questo il vero nome del musicista trentenne, è stato smembrato dalla moglie, Marina Kukha, nel suo appartamento di San Pietroburgo. Non solo, i suoi organi sono stati messi in lavatrice per essere “ripuliti” prima di finire dritti in frigorifero.

Secondo alcune fonti russe, anche la madre della Kukha sarebbe stata coinvolta nell’orribile gesto.

La versione condivisa dalla donna è invece profondamente diversa. La 36enne ha detto di aver usato un coltello, un seghetto e una ciotola di plastica, per dividere le parti del corpo del marito e conservarlo in sacchetti neri di plastica in frigorifero, per un preciso motivo. L’uomo sarebbe morto per overdose di droga, e la compagna non voleva che i fan sapessero dei suoi problemi di tossicodipendenza.

Morto il rapper Andy Cartwright: la moglie lo ha smembrato e messo a pezzi in frigorifero

La polizia russa ha aperto un’inchiesta sulla morte del rapper di origine ucraina e ha deciso di sottoporre al test della verità la moglie.

La vedova, tramite il suo avvocato, ha raccontato che Andy Cartwright era diventato tossicodipendente durante la pandemia di coronavirus, riducendosi in un pessimo stato. Proprio l’ultima overdose gli sarebbe stata fatale.

Gli amici del musicista, però, hanno smentito questa versione dei fatti, riportando l’attenzione sulle responsabilità della signora Kukha.

In più, il quotidiano Komsomolskaya Pravda ha affermato che non sono state trovate droghe sul corpo del rapper.

