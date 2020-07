Alan Parker è morto al termine di una lunga malattia. Una carriera cinematografica di enorme successo, divisa tra musical, opere di impegno civile fino al thriller con De Niro.

Il regista Alan Parker si è spento all’età di 76 anni al termine di una lunga malattia. A darne l’ufficialità è stato il British Film Institute. Parker è nato nella città di Islington in Inghilterra nel 1944. Non ha diretto moltissimi film. Nell’arco infatti di una carriera durata oltre trent’anni ha messo la sua firma soltanto su quattordici pellicole. Quasi tutte però hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Parker all’inizio della sua carriera ha lavorato dirigendo spot pubblicitari per poi esordire nel 1976 con una commedia musicale intitolata “Piccoli Gangster”. Due anni più tardi trova la consacrazione mondiale con il film “Fuga da mezzanotte”. La pellicola ottiene ben sei nomination agli oscar, aggiudicandosi due statuette. Nel 1980 gira “Saranno Famosi” e riscuote nuovamente un grandissimo successo, al punto che verrà realizzata anche una serie tv. Senza contare che anche questa sua opera si aggiudica due Oscar.

È morto Alan Parker, da The Wall alle Ali della Libertà

Nel 1981 entra invece nei cuori di tutti gli appassionati di musica dirigendo The Wall, un’opera audiovisiva ricalcata sul celebre album dei Pink Floyd. Tre anni dopo sorprende tutti con il film le Ali della Libertà, diventato ben presto un cult per la complessità con cui riesce a trattare dei temi civili. All’apice della sua carriera e ormai consacrato come uno dei più importanti registi viventi, decide anche di sperimentare un nuovo genere. Dirige infatti “Angel Heart- Ascensore per l’inferno”, un film a metà tra il thriller e l’horror con un meraviglioso Robert De Niro nei panni del diavolo. Nel 1966 si rimette dietro la macchina da presa per dirigere “Mississippi Burning – Alle radici dell’odio”, un film incentrato su una storia realmente accaduta che affronta il delicato tema del razzismo.

