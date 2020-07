Tragedia nella notte di Monza, dove un incidente ha coinvolto un auto ed un camion. In seguito all’impatto, un ragazzo di 27 anni ha perso la vita.

Paura nella notte a Monza e Brianza, dove un terribile incidente tra un camione ed un auto, ha fatto perdere la vita ad un ragazzo di 27 anni. L’impatto è avvenuto in piena provincia, a Usmate Velate, in Lombardia. Il 27enne, vittima dell’incidente, era in auto con un amico di 26 anni. Dopo l’impatto con il camion, anche il 26enne è rimasto ferito ed adesso versa in gravi condizioni all’Ospedale.

Alla guida del camion c’era un uomo di 46 anni. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino, sulla strada provinciale Sp41 all’altezza del nono chilometro. Sul posto, oltre alle ambulanze che hanno trasportato i due ragazzi in ospedale, sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri. Proprio le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Monza, incidente nella notte: anche il 26enne è in gravi condizioni

Come abbiamo anticipato la vittima, di appena 27 anni, era in compagnia di un amico 26enne. Dopo l’impatto con il camion, anche il ragazzo di 26 anni ha riportato gravi ferite. L’ambulanza giunta sul posto ha così portato il giovane in ospedale con codice rosso. Il ragazzo, adesso, è all’ospedale San Gerardo di Monza e verserebbe in gravissime condizioni.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari del 118 a recuperare i corpi e poi successivamente hanno messo al sicuro la carreggiata. Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri, nella speranza di ricostruire l’incidente tra i due mezzi. Al momento le forze dell’ordine ipotizzano uno scontro frontale tra le due vetture. Inoltre, sempre i carabinieri hanno deciso di non fornire ancora le generalità della vittima.

L.P.

