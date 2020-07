Migranti, parla il Luigi DI Maio. Intervenuto al Corriere della Sera, il ministro l’ha definita un’emergenza nazionale e ha promesso e annunciato provvedimenti immediati. Ecco il piano per arginare il fenomeno.

“E’ un’emergenza nazionale”. Parola di Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai microfoni del Corriere della Sera. Ma il riferimento non è all’attuale pandemia da Covid-19, piuttosto alla delicata vicenda relativa ai continui sbarchi di immigrati irregolari sulle coste italiane.

Pronunciatosi in merito sulla vicenda, il politico ha esordito così sulla criticità in corso: “La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale. Quanto accaduto a Caltanissetta e a Porto Empedocle deve far pensare, i cittadini chiedono giustamente delle risposte e il dovere di uno Stato è darle quelle risposte, lavorando per risolvere il problema alla radice”.

Il tema migranti non è un gioco. Non si tratta di avere una linea dura o meno, non c'è e non deve esserci un approccio ideologico al tema. La questione sbarchi è un tema di sicurezza nazionale per via del rischio sanitario. La mia intervista al @Corriere: https://t.co/VMWkMrYnus pic.twitter.com/zhWGGuFqa3 — Luigi Di Maio (@luigidimaio) July 31, 2020

Allarme migranti, parla il ministro Di Maio

Il riferimento è ai diversi gruppi di migranti risultati positivi negli ultimi giorni. I quali, nonostante l’infezione, sono poi scappati via dai vari centri di accoglienza: “Le ricordo che abbiamo avuto più di 35 mila morti per il coronavirus e come ho già detto se qualcuno è sottoposto a quarantena non può pensare di violare le regole italiane e andarsene in giro liberamente. Vale per chi ha diritto alla protezione internazionale così come per chiunque altro”.

Ma Di Maio, a nome del Governo, assicura provvedimenti concreti e soprattutto immediati: “Questo è il nodo che stiamo affrontando già a livello governativo. Anche perché la Tunisia è un Paese sicuro e chi parte per l’Italia viene rimpatriato. Non sarà regolarizzato nessuno. Proprio oggi tra l’altro abbiamo convocato l’ambasciatore tunisino chiedendogli di accelerare i rimpatri e ci ha assicurato che dai primi di agosto ripartiranno (80 a volo). Inoltre abbiamo chiesto maggiore vigilanza a Sfax e sono stati trasferiti due pattugliatori dal governo di Tunisi”.

Il ministro suggerisce un modo ben precise per arginare questi continui flussi migratori: inibire i mezzi con cui attraversano i mari. Ecco l’idea: “Bisogna lavorare subito ad un accordo con le autorità tunisine affinché sequestrino in loco e mettano fuori uso barchini e gommoni utilizzati per le traversate, perché le imbarcazioni che stanno arrivando sono di questo tipo qui, cosiddette fantasma, spesso fuggono ai radar”.

