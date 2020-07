Due nomi al centro del gossip estivo: Michele Morrone e Belen Rodriguez, una coppia inaspettata, ma perfetta per gli scoop di questa stagione 2020

Belen Rodriguez ha cominciato ad essere sulla bocca di tutti a fine lockdown. Infatti, non appena la quarantena è stata resa un po’ meno rigida, subito i più attenti – ma anche quelli meno – si sono resi conto che qualcosa non andava nella coppia Rodriguez-De Martino. Tutto è stato confermato quando lui è stato visto a Napoli – presumibilmente per le prove di Made in Sud – ma lei è rimasta su a Milano.

Tantissime le voci in merito ad una loro separazione, ma il fatto certo è uno soltanto: ancora una volta la loro relazione non ha funzionato. Ancora una volta, Santiago, si troverà in mezzo ai due genitori. Proprio i genitori, a loro volta, sono stati subito paparazzati in compagnia di altre donne e uomini. In particolare la showgirl argentina è stata sorpresa in un bacio con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. La storia però sembra già essere giunta al termine.

Michele Morrone e Belen Rodriguez: lo scoop dell’estate

Fantasia dei fan o realtà? Non arrivano conferme o smentite dai diretti interessati. Michele Morrone, l’attore che ha fatto impazzire mezzo pianeta femminile per il suo ruolo in 365 è stato però accostato alla showgirl argentina. La voce proverrebbe da fonti vicinissime a quest’ultimo che ha svelato un dettaglio che ha dell’incredibile.

A quanto pare, l’inaspettata coppia sta progettando un weekend insieme, segretissimo. I due si sentono regolarmente in privato, tutti i giorni, ma sono pronti per passare un weekend di fuoco, in un posto che soltanto in pochi sanno. Tutto ciò che ci resta da fare è captare i minimi segnali ed i dettagli più nascosti dalle storie Instagram dei due.