Entra in difficoltà il meteo anche ad estate inoltrata. Infatti, dopo giornate segnate dall’anticiclone, avremo nuove piogge in arrivo domenica.

Continuano a cambiare il meteo sulla nostra penisola, con questa strana estate che non smette di regalarci colpi di scena. L’arrivo dell’anticiclone africano sembrava aver dato la sterzata decisiva verso la calura estiva. Invece, da domenica 2 agosto le precipitazioni faranno nuovamente irruzione sulla nostra penisola.

Ancora una volta a spazzare via l’anticiclone ci penseranno le correnti fredde di provenienza atlantica, che faranno alternare settimane di gran caldo e sole, con settimane di piogge e temporali. Così quest’ultima giornata di luglio continuerà a pompare il caldo anticiclonico, ma già da domenica il quadro meteorologico è destinato a cambiare.

Ma i nuovi temporali in arrivo non dovrebbero bloccare la stagione estiva. Infatti, passati i cicloni atlantici, l’alta pressione tornerà a prendersi il suo spazio, regalandoci un ferragosto dalle alte temperature. Andiamo quindi a vedere cosa ci regalerà quest’ultima giornata di luglio.

Meteo, estate in difficoltà: luglio si chiude con qualche nota incerta

Sarà un venerdì 31 luglio in cui il caldo anticiclonico resisterà, ancora per un pò. Ma attenzione, perchè già durante questa giornata, in alcuni angoli del paese si faranno sentire le prime note incerte. Andiamo quindi ad osservare la situazione meteorologica sulla penisola, analizzando i tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata segnata dal bel tempo al mattino, infatti il sole tornerà a splendere su tutte le regioni settentrionali. Con l’arrivo del pomeriggio, però, inizieranno a svilupparsi nuovi temporali sulla nostra penisola, con le precipitazioni che colpiranno le vette alpine. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 32 ai 36 gradi.

Anche sulle regioni del Centro Italia, almeno per oggi, proseguirà il bel tempo, con il sole pronto a riscaldare tutto il settore. Con lo svilupparsi della giornata, piogge isolate potrebbero colpire il Centro a ridosso delle vette appenniniche, specialmente durante le ore centrali del giorno. Le temperature aumenteranno ulteriormente, con massime dai 32 ai 38 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, ancora una volta, avremo condizioni meteo stabili, con l’anticiclone che continuerà ad agire su tutto il meridione. Infatti il sole riscalderà tutte le regioni meridionali, assicurando una giornata dal cielo sereno e privo di nuvole. Le temperature continueranno ad aumentare, con massime dai 34 ai 38 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !