Ultimo giorno di radio per Diletta Leotta: la bellissima conduttrice siciliana non ha perso occasione per omaggiare i suoi fan con una super foto su Instagram.

Diletta Leotta torna ad infiammare il web con il suo ultimo post su Instagram. La conduttrice ha già raccolto una grandissima quantità di likes con la sua ultima foto per l’ultimo giorno in radio. La presentatrice, infatti, mostra le sue bellissime gambe grazie a degli shorts a dir poco corti.

Diletta Leotta: ultimo giorno in radio e shorts cortissimi – FOTO

Il post della bellissima conduttrice siciliana, è stato poi accompagnato da un commento, dove ringrazia tutti i suoi followers per il grande successo ottenuto quest’anno e lascia anche un invito per il prossimo settembre.

Diletta, ritratta con alle spalle una gigantografia del famoso marchio di Radio 105 Network, ha già superato i 100 mila apprezzamenti per il suo post. Dopo un anno definito dalla presentatrice come “particolare”, la Leotta dà appuntamento a tutti per settembre, cono l’inizio della nuova stagione in radio.

