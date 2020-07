Coronavirus, è l’America il nuovo epicentro della pandemia. Il noto virologo Anthony Fauci spiega cosa ha portato ad avere una tale situazione critica negli USA e nell’intero continente americano.

Coronavirus, è ormai il continente americano il nuovo epicentro di questa pandemia. Gli Stati Uniti hanno infatti superato anche il muro dei 4 milioni e mezzo di contagiati da inizio crisi ad oggi, mentre il Brasile anche ne propone oltre 2 milioni e mezzo.

Coronavirus negli USA, parla l’esperto

Entrambi sono rispettivamente il primo e il secondo Paese con più contagiati nell’intero mondo, con l’India che si accomoda sul terzo gradino del podio con un milione e 600 mila contagiati. Al terzo posto per vittime, dietro USA e Brasile con più di 154 e 91 mila, c’è invece il Messico con 416 mila contagiati ma col dato choc di 46.000 vittime.

Il motivo di questo exploit epidemiologico in America è duplice: da una parte la presenza di tantissime comunità povere, soprattutto nell’America Latina, ma dall’altra anche e soprattutto le decisioni politiche che hanno portato a tale drammatica situazione. Il mancato lockdown, decisione estrema attuata in Europa che ha salvato tantissime vite, è stata invece fatale nell’enorme territorio americano.

Dell’argomento – come riporta l’ANSA – ne ha parlato anche il virologo Anthony Fauci in Congresso: “Il motivo è che nei Paesi europei, mentre il virus si diffondeva velocemente, c’è stato un concreto lockwodn che ha riguardato il 95% delle attività sociali. Negli Stati Uniti non si è andati oltre il 50% invece. E quando c’è stata l’apertura nelle zone del Sud si sono visti 50, 60 e 70 mila nuovi casi al giorno”.

