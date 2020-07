Coronavirus, bimbo di 4 mesi trovato positivo in Puglia. Anche i genitori sono stati infettati e sono attualmente in isolamento secondo il protocollo standard

Nell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Puglia è risultato tra i positivi anche un bimbo di soli 4 mesi. Il piccolo ha contratto il coronavirus assieme alla sua famiglia. Difatti anche i genitori risultano contagiati e sono stati messi in isolamento. Tutto il nucleo familiare dovrà rispettare la quarantena obbligatoria, presso il proprio domicilio, fino a quando i tamponi non daranno esito negativo. I tre casi sono stati registrati nel leccese e sono gli unici ad essere positivi dei 2441 test effettuati nella giornata di ieri. Purtroppo in base agli studi effettuati nel corso di questi mesi, anche i bambini molto piccoli possono essere veicolo del SarsCov2 e non immuni, come ipotizzato in un primo momento. Purtroppo, come accaduto in Belgio con un bambino di 3 anni, anche tra i più giovani si può essere a rischio morte.

Coronavirus, bimbo di 4 mesi trovato positivo in Puglia

La task force anti Covid-19 della Regione Puglia sta preparando una nuova circolare di sicurezza per affrontare il rischio di una seconda ondata e limitare l’aumento dei contagi.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, non ci saranno grosse rivoluzioni rispetto a quanto previsto fino a questo momento. Verranno ribadite le misure in vigore per quanto concerne l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici e l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro, anche al mare.

Le coste pugliesi sono da sempre le più affollate di questo periodo, con i vacanzieri che si godono le bellezze naturalistiche del posto. Dal Salento al Gargano, sono moltissimi i luoghi che meritano una visita. Quest’anno con le difficoltà negli spostamenti all’estero, sono ancor di più i turisti in arrivo. Indi per cui le istituzioni stanno ribadendo l’importanza di non abbassare la guardia per evitare di creare nuovi focolai.

