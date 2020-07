Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Como. Una tragedia terribile, che arriva a soli cinque giorni di distanza dalla morte di un 23enne anch’egli annegato nel lago.

Nella giornata di oggi, un ragazzo di origini straniere di soli 20 anni, è morto annegato nelle acque del lago di Como. Da quanto si apprende, era un collaboratore del lido di Faggetto Lario. Sembra che era andato a farsi un bagno insieme a un gruppo di suoi amici. Dopo essersi tuffato però, il giovane non è più riemerso e a quel punto i suoi coetanei hanno dato l’allarme. Immediato l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Purtroppo quando sono riusciti a trovare il ragazzo, non c’era già più nulla da fare. Un dramma difficile da accettare, che oltretutto arriva a soli cinque giorni di distanza da un’altra tragedia avvenuta sempre sul Lago di Como. Il 25 Luglio infatti, un ragazzo di 23 anni è morto dopo essersi tuffato nelle acque del lago.

Como, il 25 Luglio un ragazzo è morto dopo essersi sentito male durante un bagno

Sembra che il ragazzo dopo essersi tuffato nel lago abbia accusato un malore e perso conoscenza. I bagnanti della zona si sono subito accorti che qualcosa non andava osservando il ragazzo e hanno subito intuito che si trattava di qualcosa di grave. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno fatto il possibile per tentare di rianimarlo, ma non c’era più nulla da fare. Si tratta del terzo incidente avvenuta nella zona del lago di Como in meno di un mese. Lo scorso mercoledì un 26enne di origine rumene era morto annegato dopo essersi buttato nel lago, e la stessa sorte era toccata la settimana prima a un turista brasiliano.

