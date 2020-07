Calabria: poliziotto era in viaggio con la famiglia quando è stato fermato per un semplice controllo stradale. Gli agenti hanno rinvenuto 7,5 kg di droga in auto.

L’auto con a bordo il poliziotto di 40 anni, con moglie e figlio, è stata fermata dai carabinieri sulla strada Jonio-Tirrenio per un semplice controllo. Come riporta Skytg24, però l’uomo, dopo esser stato fermato, si è immediatamente mostrato agitato e insofferente. Tutto ciò ha destato i sospetti degli agenti, che hanno così deciso di perquisire il veicolo.

La sorpresa non ha tardato a rivelarsi: all’interno dell’automobile, precisamente all’interno di un doppio fondo ricavato dal vano portaoggetti, gli agenti dei carabinieri hanno rinvenuto 7,5 chili di cocaina, disposti in diversi sacchetti sigillati in plastica.

Calabria: arrestato poliziotto che trasportava chili di cocaina

Come riporta Skytg24, il poliziotto quarantenne, in servizio presso il XII reparto mobile di Reggio Calabria, stava viaggiando insieme alla famiglia per le ferie estive e si stava recando in vacanza sullo Jonio. Il controllo per cui i carabinieri lo hanno fermato, in realtà, era un classico controllo stradale dei documenti. La perquisizione dell’automobile è avvenuta proprio perché il poliziotto si è dimostrato particolarmente irrequieto.

All’arresto dell’agente hanno partecipato anche gli operatori della Polizia di Stato. Al momento, i carabinieri hanno sottoposto l’agente ad arresto e si è in attesa dell’udienza di convalida, da parte del giudice di Locri. Si attendono dunque aggiornamenti sul caso. Gli agenti hanno sequestrato l’automobile, con il carico di cocaina all’interno.

Dopo il “quasi” singolare caso dei carabinieri di Piacenza, ci troviamo di fronte un altro esempio di agente, questa volta della polizia, che ha a che fare, in modo diretto, con serie, quanto gravi, problematiche giudiziarie.

