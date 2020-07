Brayan Craston ha rassicurato i fan dopo che c’era stata una fuga di notizie sul suo conto, che lo davano per malato e in condizioni critiche.

Brayan Craston è senza ombra di dubbio uno degli attori più amati del mondo. L’attore americano ha alle spalle una carriera molto lunga, con delle prestazioni che lo hanno consacrato come interprete di primissimo livello. Oltre ad interpretare il padre di “Malcom” nell’omonima serie, il suo successo è soprattutto da attribuirsi ad una serie che è tra le migliori della storia. Breaking Bad, in cui interpreta il protagonista Walter White. Un professore ammalatosi di cancro ai polmoni che inizia a cucinare metanfetamina per pagarsi le cure e per lasciare qualcosa alla famiglia una volta che sarà inevitabilmente morto. Nel mentre, però, la trasformazione in Heisenberg, chimico esperto ma anche calcolatore freddo, che si macchierà le mani di sangue e di atti inenarrabili.

Brayan Craston si è ammalato di Covid-19, ora è guarito – VIDEO

Proprio Brayan Craston ha ammesso sui social che ha preso il Covid-19 qualche settimana fa. L’attore ha sostenuto di aver avuto dei sintomi molto blandi e di essere fortunatamente guarito. Ha quindi detto a tutti di stare al sicuro, di proteggersi e soprattutto di fare come lui e donare il sangue. Si è quindi filmato mentre donava il plasma in una clinica, in diretta su Instagram, per dare un esempio ai suoi milioni di followers. Si vede che si sdraia sul lettino, mentre un dottore gli disinfetta il braccio e poi gli preleva il plasma che serve per trattare le persone che si ammalano del virus originario di Wuhan. Ben 840 i millimetri che dona alla struttura “spero di poter donare presto dell’altro“, scrive sotto le immagini.

