Luca Vendruscolo, creatore di Boris, durante una serata del “Cinema in piazza” ha ammesso che si sta lavorando a un nuovo capitolo della serie.

Sul fatto che Boris sia stata una delle serie tv italiane più riuscite degli ultimi anni, ci sono pochi dubbi. Si tratta infatti di un telefilm che ci ha messo pochissimo a diventare un vero cult tra gli appassionati. Tre stagioni bellissime, con sketch e battute che sono ormai entrate nell’immaginario collettivo del nostro paese. E adesso i fan possono finalmente esultare perché nella giornata di ieri, è stata ufficialmente annunciata la produzione di una quarta stagione. È successo durante una serata della manifestazione “Il cinema in piazza”, organizzata per commemorare Mattia Torre, uno dei creatori della serie. Alla serata erano presenti Luca Vendruscolo, sceneggiatore e regista del telefilm e Alessandro Tiberi, diventato celebre grazie alla serie tv targata Fox interpretando lo stagista Alessandro. Pietro Armocida, conduttore della serata, ha chiesto a entrambi se ci fosse la possibilità di vedere una nuova produzione di Boris. E i due hanno risposto che stanno lavorando a un nuovo capitolo della serie tv che li ha resi celebri.

Boris, nuova stagione in arrivo

Adesso, non resta che aspettare e sperare che questa nuova stagione non deluda le attese. Boris è un telefilm italiano prodotto dalla Fox, andato in onda tra il 2007 e il 2010. Racconta il dietro le quinte di un’immaginaria fiction televisiva intitolata “Gli occhi del cuore”. Nel 2011 la serie aveva già riscosso un successo tale, che è stata prodotta anche una trasposizione cinematografica. Il soggetto è stato scritto da Luca Manzi e Carlo Mazzotta, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo. Quest’ultimo è stato inoltre anche il regista della prima stagione.

