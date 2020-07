Belen, il lato B è scultoreo: Instagram in fiamme per la Foto pubblicata in questi istanti dalla bellissima ragazza argentina. La 35enne di Buenos Aires è letteralmente scatenata e accende la fantasia dei suoi tantissimi follower.

L’uragano Belen Rodriguez si abbatte su Instagram. La bellissima argentina, che è attualmente in vacanza nella splendida isola di Capri, continua ad accendere la fantasia dei suoi tanti estimatori con scatti sempre parecchio audaci.

La 35enne originaria di Buenos Aires mostra una forma fisica davvero invidiabile e delle curve che lasciano pochissimo spazio all’immaginazione dei suoi follower. Che, al momento, ammontano a 9,6 milioni e che sembrano destinati ad aumentare ulteriormente.

Belen, lato B scultoreo a Capri: ecco la Foto

Nella Foto in questione, scattata in prossimità dei Faraglioni di Capri, si vede la bellissima Belen Rodriguez rilassarsi in barca e sfoggiare un corpo da sogno.

A scatenare le reazioni dei suoi fan ci pensa il lato B scultoreo, che evidenza ancora una volta tutto il fascino della straordinaria conduttrice sudamericana. Ma Belen non ha certo bisogno di presentazioni e questa è solo l’ennesima conferma della sua bellezza, a tratti unica.

Ecco la FOTO pubblicata proprio in questi minuti da Belen sulla propria pagina Instagram:

