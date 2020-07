Gran Sasso: 200 ettari di bosco in fiamme a causa di un incendio che, da quanto si apprende, sembra essere doloso. L’incendio ha preso vita nella notte.

Abruzzo: i Vigili del Fuoco sono in costante lavoro per spegnere le fiamme che da ieri pomeriggio stanno interessando oltre duecento ettari di terreno. A riportare la notizia è l’agenzia di informazione Ansa, che ha fatto sapere che la squadra è composta da 4 canadair e dall’elicottero regionale.

Le fiamme, da quanto si apprende, hanno interessato principalmente la parte alta di Arischia e il comune di Pizzoli (L’Aquila). L’ipotesi che l’incendio possa essere doloso è legata al fatto che, come riporta Ansa, i Carabinieri hanno trovato tracce di inneschi nella pineta.

Incendio al Parco del Gran Sasso: paura in Abruzzo

Da quanto si apprende, quello che sta riguardando il Parco Nazionale non è l’unico incendio. Come riporta Ansa, un altro focolaio si è acceso in un’altra frazione aquilana. Si tratta di Cansalessa. Le fiamme stanno divampando infatti nel quartiere di Pettino, minacciando gli abitanti.

Proprio come accaduto ieri, sono accorsi sul posto i Vigili del Fuoco, con diversi Canadair. A dar manforte ai pompieri, sono intervenuti anche gli operatori della Protezione Civile con il supporto degli elicotteri.

Nel frattempo, come fa sapere Ansa, le alte temperature di questi giorni hanno alimentato anche altri roghi, principalmente in Sicilia e Sardegna. A Trapani, nella Riserva di Monte Cofano, un incendio di grandi proporzioni ha devastato gran parte della zona.

