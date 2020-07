Zimbabwe, ospedali al collasso: 7 bimbi nati morti in 24 ore. La situazione è arrivata ad un punto di non ritorno a causa della pandemia di coronavirus

Sette bambini sono nati morti in una notte in un grande ospedale dello Zimbabwe. L’orrore si è consumato a causa della mancanza di cure mediche adeguate alle madri per lo sciopero degli infermieri, in protesta contro la mancanza di misure di sicurezza per il coronavirus.

Già a giugno il personale medico aveva messo in atto delle proteste, chiedendo al governo di essere pagato in dollari, vista la svalutazione della moneta locale.

L’aumento dei casi di Covid-19 nell’ultimo periodo ha trovato quindi impreparato il sistema sanitario, gettando letteralmente al collasso le strutture pubbliche.

Delle otto donne incinte che sono state sottoposte a taglio cesareo lunedì sera al Sally Mugabe Hospital, la più grande struttura del paese, solo una ha dato alla luce un bambino. Gli altri 7 sono nati morti prima dell’alba.

“Tutto questo si poteva prevenire. Non c’erano infermieri in grado di assisterle quando hanno rotto le acque. Gli unici interventi che sono stati fatti erano per salvare la madre“. A rivelarlo è stato uno dei dottori dell’ospedale alla Reuters.

Un altro medico ha affermato che i bimbi nati morti sono solo la punta dell’iceberg della situazione sanitaria in Zimbabwe. Ormai gli ospedali sono diventati “disfunzionali e una trappola mortale per i cittadini“.

La Società di ostetrici e ginecologi dello Zimbabwe ha affermato che la situazione nei nosocomi del paese è arrivato “ad un punto di non ritorno”.

La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni visto che anche i medici hanno indetto uno sciopero per protestare sui salari minimi non elargiti.

