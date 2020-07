Trema la terra in California. A Los Angeles, un terremoto di magnitudo 4.2 ha fatto spaventare gli abitanti del posto. Ecco tutti i dettagli

Trema nuovamente la terra negli Stati Uniti, e più precisamente in California. A Los Angeles, gli abitanti del posto hanno avvertito un forte terremoto, che per qualche attimo ha fatto temere il peggio. Secondo quanto riportato dall’U.S. Geological Survey, si è trattato di una scossa di magnitudo 4.2.

Il tutto è avvenuto intorno alle ore 4.29 locali (13.29 italiane), con epicentro a San Fernando, un paese a circa 30 chilometri da Los Angeles. Sempre stando ai dati riferiti dall’U.S. Geological Survey, si è trattato di una scossa con profondità di circa 7-8 chilometri. Non sembrano esserci stati particolari danni, e non è stato riportato alcun ferito. Dopo attimi di panico, la situazione è tornata sotto controllo.

Gli Usa sono alle prese con una serie di scosse decisamente preoccupanti. Il terremoto di oggi a Los Angeles è solo l’ultimo di una serie di sismi che stanno interessando l’intero territorio nazionale. Solamente ieri, a circa una settimana di distanza dalle terribili scosse di magnitudo 7.8, in Alaska la terra ha ripreso a tremare. Più precisamente, è stato registrato un sisma di magnitudo 4.8 intorno alle ore 15:09 locali.

Situazione simile anche il giorno prima, durante il quale ci sono stati ben due terremoti. Il primo, al mattino, ha fatto temere per il peggio. Fortissima scossa di magnitudo 6.1 alle ore 10:03, alla quale ne è seguita un’altra alle 14:42 di magnitudo 5.0. Sono giorno difficili per gli Stati Uniti, alle prese con numerosi eventi naturali di questa gravità.

Felt #earthquake (#sismo) M4.2 strikes 33 km NW of Los Angeles (#California) 3 min ago. Please report to: https://t.co/XJFHNugVdU pic.twitter.com/WU2cHdwWKD

— EMSC (@LastQuake) July 30, 2020