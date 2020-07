Stonehenge, pietre tutte uguali quelle che formulano uno dei siti più misteriosi e nascosti dell’intero mondo.

Stonehenge è senza ombra di dubbio uno dei siti più misteriosi e curiosi che esistono sul pianeta. Non è ancora chiaro come sia stato possibile, in epoche primitive, la costruzione di tale struttura, con monoliti enormi posti gli uni su gli altri ed eretti. Sembra opera di una popolazione che non esiste più, di giganti enormi, ed infatti ci sono molti che sostengono proprio questa ipotesi, utilizzando il sito come “prova” della loro posizione. Ma, tralasciando delle ipotesi coraggiose e che richiedono da parte nostra un salto con l’immaginazione, gli scienziati stanno esaminando il sito ed hanno trovato qualcosa di interessante. Alcuni esperti di archeologia e di minerali hanno studiato i monoliti e la loro scoperta è assolutamente incredibile.

Stonehenge, tutte pietre uguali tranne 2: trovata l’origine della maggior parte dei monoliti

Proprio per l’architettura particolare, la disposizione, la geometria e lo sforzo richiesto, nei decenni qualcuno ha affermato che Stonehenge fosse opera di alieni. Un’altra tesi piuttosto improbabile. Ad ogni modo, le analisi su dei campioni di roccia sono stati fatti ed i risultati sono a dir poco incredibili. Pare, infatti, che studiando la composizione fisica e chimica dei monoliti, si sia trovata la loro origine. Dei 52 monoliti, 50 sarebbero provenienti da dei giacimenti a 25 km dal sito, nell’Inghilterra del sud. Una scoperta davvero incredibile. A suscitare ancora l’interesse, però, sono 2 dei monoliti presenti a Stonehenge. Questi due blocchi, infatti, hanno una composizione diversa dagli altri, ma anche differente tra di loro. E non è ancora chiarissima la loro provenienza. Ci sono ancora dei misteri da scoprire, dunque, per il sito più interessante del Regno Unito.

