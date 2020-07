Spotify ha introdotto una nuova funzione per permettere agli utenti di ascoltare e condividere musica insieme, rispettando il distanziamento sociale.

Spotify ha deciso di dare il suo contributo per cercare di rendere più sopportabile il distanziamento sociale a cui tutti noi dobbiamo attenerci per evitare la diffusione del coronavirus. L’azienda, leader mondiale della musica in streaming, ha infatti deciso di creare una nuova funzione denominata “Sessioni di Gruppo”. È stata ufficializzata nel maggio scorso e consente ad amici e familiari di poter ascoltare insieme musica e podcast nonostante la distanza. Gli abbonati a Spotify hanno la possibilità di sincronizzare playlist o programmi con gli altri utenti, anche se questi si trovano a migliaia di chilometri di distanza.

Si potrà partecipare fino a un limite di cinque persone, che avranno la possibilità di decidere insieme cosa ascoltare o far ascoltare agli altri. Intanto nella giornata di oggi Michelle Obama ha fatto il suo debutto su Spotify. La donna ha infatti esordito alla conduzione di un podcast. Il suo primo ospite è stato il marito Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti per due mandati consecutivi. È stata una chiacchierata tra marito e moglie dai toni molto informali, in cui Obama si è lasciato andar a dei racconti sulla sua infanzia, sul quartiere in cui è cresciuto. Anche nelle prossime puntate, Michelle Obama intervisterà delle persone che fanno parte della sua vita quotidiana, come sua madre o i suoi figli.

